Keulsebaan Boxtel korte tijd afgesloten voor berging voertuig na ongeval

De Keulsebaan in Boxtel werd woensdagmiddag korte tijd afgesloten om het voertuig te bergen wat eerder betrokken raakte bij een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder is ter plaatse door de ambulancedienst nagekeken maar raakte niet gewond.

Tijdens de bergingswerkzaamheden moest de rijbaan enkele minuten afgesloten worden. De politie slingerde verschillende voorbijgangers op de bon welke met hun telefoon in de hand voorbij aan het ongeval reden. Over de oorzaak is bij ons niets bekend. De bestuurder heeft een blaastest gedaan maar hieruit bleek dat hij niet had gedronken. Ook een lantaarnpaal raakte onherstelbaar beschadigd.