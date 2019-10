Enorme ravage na plofkraak op geldautomaat Spijkenisse, woningen ontruimd

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag even na 04.00 uur verschillende telefoontjes van omwonenden na enorme knallen vanaf winkelcentrum 't Plateau in Spijkenisse. Dit meldt de politie donderdag.

Grote ravage

'Het bleek te gaan om een plofkraak op een geldautomaat', aldus de politie. De politie startte een onderzoek en zoektocht naar de daders. De ravage was groot en omdat onduidelijk was of de situatie nog wel veilig was voor de bewoners boven de ravage werden alle hulpdiensten ingeschakeld.

Woningen ontruimd, bewoners opgevangen

Bewoners die boven de getroffen plek wonen moesten hun huis uit. Zij worden opgevangen. De brandweer en bouw- en woningtoezicht gaan onderzoek doen naar de staat van de woningen boven de geldautomaat

Update 08.00 uur: EOD ingezet

De Explosieven Opruiming Dienst van Defensie (EOD) heeft de geldautomaat onderzocht maar heeft geen explosieven meer aangetroffen. De politieafzetting is verkleind tot het gebied waar sporenonderzoek wordt verricht. De Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht gaan de bovengelegen woningen controleren of ze veilig zijn.