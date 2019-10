Grote ravage na plofkraak in Spijkenisse

Een enorme knal rond 04.00 uur wekte een groot aantal omwonenden van winkelcentrum ‘t Plateau in Spijkenisse. Een geldautomaat bleek te zijn opgeblazen. De ravage was groot. Getuigen spreken van twee verdachten die op een scooter zouden zijn gevlucht. De politie doet uitgebreid onderzoek.

Na het flinke aantal meldingen dat binnenkwam na de harde klap in de vroege ochtend, gingen direct alle hulpdiensten ter plaatse. Er bleken gelukkig geen slachtoffers te zijn. Maar omdat het niet duidelijk was of er nog explosieven waren achtergebleven of de constructie van de woningen erboven was aangetast, moesten de bewoners tijdelijk hun huis uit. Na onderzoek door de EOD, de Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht werd het sein veilig gegeven. Rond 08.00 uur konden de mensen naar huis en konden de meeste winkeliers hun winkels openen. Het forensisch onderzoek naar de geldautomaat en brokstukken ging op een kleiner afgezet stuk door.

Getuigen zagen na de explosie twee mannen op een scooter vluchten. Het onderzoek richt zich nu op het sporenonderzoek, gesprekken met omwonenden en getuigen, en het opvragen en bekijken van beeldmateriaal.