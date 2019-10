Rechter commissaris neemt journalist in gijzeling

De rechter commissaris (RC) heeft vandaag op basis van artikel 221 van het Wetboek van Strafvordering Robert Bas, journalist van de NOS, in gijzeling genomen. De journalist werd als getuige gehoord in de zaak Diepvries over de zogenoemde vergismoord in Berkel en Rodenrijs in 2014.

Telefoontaps

De stem van de journalist komt voor in telefoontaps. De journalist is niet zelf getapt. De journalist deed een beroep op zijn verschoningsrecht als journalist en wilde geen antwoord geven op de vraag van de RC.



De RC heeft eerder – op 28 juni 2019 – beslist dat er in dit geval (gedeeltelijk) geen verschoningsrecht is.

Vervolg

De RC doet binnen 24 uur verslag aan de rechtbank. Vervolgens komt er zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur daarna een meervoudige raadkamer bijeen die bepaalt of de journalist in gijzeling blijft of daaruit wordt ontslagen. De journalist wordt daarbij gehoord. Hij blijft in gijzeling tot dat de meervoudige raadkamer heeft beslist.