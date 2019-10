Kluisroof bij verzekeraar Allianz, dieven maken gegevens 2,3 miljoen klanten buit

Allianz roept op om extra alert te zijn op nepbrieven en phishingmails van oplichters. Bij de kluisroof vorige maand werd een backup van verzekeraars Allianz gestolen. Aanvankelijk dacht men dat de backup gegevens bevatte van 260.000 mensen, maar het gaat volgens het bedrijf om 2,3 miljoen Nederlanders. De 260.000 klanten zijn mensen die direct via Allianz een verzekeringspolis hebben afgesloten. Van hen zijn naam en adresgegevens en het kenteken gekoppeld.

Twee miljoen mensen hebben een pechhulpverzekering via de leasemaatschappij of de autodealer afgesloten. Van hen is in de meeste gevallen alleen het kenteken bekend. Alleen van mensen die in de afgelopen vijf jaar een beroep hebben gedaan op pechhulp zijn behalve het kenteken ook de naam- en adresgegevens vermeld. Hoeveel dat er zijn is niet duidelijk. Dit meldt onder meer de NOS donderdag.

Volgens een woordvoerder van Allianz isniet alleen de backup, maar de hele kluis gestolen. Onduidelijk is nog of de dieven echt gericht waren op gegevens van Allianz of dat ze zomaar een kluis hebben meegenomen.