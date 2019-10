Politieman aangereden

Omstreeks 18.00 uur kreeg een politiepatrouille melding dat een personenauto over de A9 in de richting van Alkmaar reed. De auto stond bij de politie gesignaleerd omdat deze eerder op dag in Heemskerk een stopteken had genegeerd.

De auto werd aangetroffen op de N242 in de richting Heerhugowaard. De politie zette de achtervolging in. De bestuurder ging er echter met hoge snelheid vandoor, nam de grasberm en reed vervolgens verder over de parallelweg. De achtervolging leidde uiteindelijk naar de Noordervaart. Hier probeerde de bestuurder van de vluchtende auto te keren. Bij deze manoeuvre kwam de auto deels in de berm te staan. De politie zette hun auto voor de auto in de berm en een van de politiemensen stapte uit en rende naar de passagierszijde van de auto. De bestuurder was echter niet van plan zich te laten pakken, zette zijn auto in de achteruit en gaf gas. Hierbij werd de politieman aangereden. Hij raakte daarbij gewond aan een been. De dader scheurde vervolgens weer weg.

In verband met de verkeersveiligheid besloot de politie de verdere achtervolging te staken. Een onderzoek wordt ingesteld naar de bestuurder van de lease-auto.