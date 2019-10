KMar doorzoekt marineschip Defensie op drugs in haven Den Helder

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is vrijdag in Den Helder begonnen met een onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, op het marineschip de Zr. Ms. Johan de Witt in het kader van een drugonderzoek. Dit heeft de KMar vrijdag bekendgemaakt.