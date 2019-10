Haagse familie van oma tot kleindochter opgepakt om drugshandel

De politie heeft een hele familie in Den Haag aangehouden op verdenking van drugshandel in de Hofstad. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Van oma tot kleindochter

De moeder en dochter die zijn opgepakt voor handel in harddrugs, blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald', aldus het OM. De vader van het gezin zit al een maand vast voor drugshandel in Den Haag. De oma van het gezin is ook verdachte, maar op vrije voeten.

Tip via Meld Misdaad Anoniem

De zaak kwam aan het rollen na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Na het oppakken van de vader (51) bleef het nummer van de bestellijn echter in de lucht en actief. De dochter (29) werd zowel met moeder (51) als met oma (76) in een auto gezien, vermoedelijk tijdens het dealen van drugs.

Doorzoekingen

Bij doorzoekingen zijn verschillende hoeveelheden drugs aangetroffen. Ook werden spullen gevonden voor de handel in drugs, zoals weegschalen en zogenoemde ponypacks. De vader zit momenteel voor 90 dagen in voorarrest. Op 6 november wordt bepaald of moeder en dochter ook langer vast blijven zitten. De oma mag de rest van het onderzoek in vrijheid afwachten. Op 6 januari is een eerste pro-formazitting in de zaak.