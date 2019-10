Acht bekeuringen voor deelnemers trouwstoet met drone

De politie volgde de stoet korte tijd, nadat er klachten waren binnen gekomen.

De trouwstoet vertrok vanuit de Brusselstraat in Breda, waarbij de deelnemers dusdanige overlast veroorzaakten dat de politie enkele meldingen ontving. Daarop werd besloten met een opvallende politieauto en -motor de stoet enige tijd te volgen. In korte tijd werden daarbij acht overtredingen geconstateerd. De agenten spraken de betreffende bestuurders daar op aan. In eerste instantie om te waarschuwen, maar nadat men geen gehoor gaf aan die waarschuwing werd proces-verbaal aangezegd. Die boetes zullen de bestuurders later op de deurmat vinden. Ondertussen vloog er ook een drone boven de stoet, hetgeen binnen de bebouwde kom niet is toegestaan. Ook die zal in een later stadium in beslag worden genomen.