Man (54) op fiets neergestoken op Dam door scooterrijder

Afgelopen zondag is rond 18.00 uur in Amsterdam op de Dam een 54-jarige man neergestoken door een scooterrijder. Dit meldt de politie maandag.

Ruzie

Zondagavond ontstond er rond 18.00 uur voor een verkeerslicht op de Dam ruzie tussen een scooterrijder en meerdere personen op de fiets. Als gevolg van deze ruzie stapte de man van zijn scooter en stak met een mes een 54-jarige man neer. Daarna vlucht hij in de richting van de Paleisstraat en de Spuitstraat. Het slachtoffer, dat hevig bloedde, is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement bekend. Het gaat om een man tussen de 20 en 35 jaar oud met een licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte jas en reed op een zwarte scooter en had een helm op.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar deze man en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, of eventueel camerabeelden van het incident neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.