Bouwprotest ten einde, flessen gegooid naar politie die ME heeft ingezet

Het Malieveld in Den Haag staat inmiddels zo goed als vol voor het bouwprotest, zo meldt Poltie Den Haag op Twitter, Er kunnen geen voertuigen meer bij. Alle verkeer dat voor het bouwprotest naar het Malieveld komt, kan parkeren bij het Cars Jeans (ADO) stadion. Daar staan pendelbussen klaar. Het officiële gedeelte begint om 10.00 uur.en duurt tot ongeveer 15.00 uur

Te voet verder naar protest, voertuigen blijven staan op Utrechtsebaan

Demonstranten die worden tegengehouden bij de Utrechtsebaan, gaan te voet verder. Hun voertuigen hebben ze onbemand op de weg achtergelaten, bevestigt de politie. De afspraak is dat ze na het protest zo snel mogelijk vertrekken. De Utrechtsebaan blijft de rest van de dag afgesloten voor verkeer. Volgens een verslaggever ter plaatste is de sfeer rustig.

Files en omleidingen

Dinsdagavond arriveerden de eerste tientallen machines al op het veld. En nog steeds zijn er bouwvoertuigen onderweg naar Den Haag, aldus Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten rekeninghouden met vertraging. Om 07.45 uur stond er 430 kilometer file, meer dan normaal het geval is. Vooral rond Utrecht is het heel druk op de weg, zo meldt de ANWB. Lange files op de A12, A27, A2 en A28 door bouwvakkers onderweg naar Den Haag. Op de A12 vanuít Den Haag staat het nu vast tussen Woerden en Utrecht door de wegwerkzaamheden.

De ZuidHollandlaan aan het einde van de A12 in de richting van het centrum van Den Haag is afgesloten. Dit vanwege de grote toestroom van bouwverkeer. Het verkeer wordt omgeleid. En zo juist meldt de ANWB dat de A12 richting Den Haag nu dicht is tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld. Verkeer richting Den Haag volg Leidschendam/Wassenaar (A4, N14).

Verder laat de poltie weten dat er tientallen bestuurders tussen Kerkrade en Eindhoven zijn bekeurd, omdat zij pzettelijk het kenteken van hun voertuig hadden afgeplakt.

Wooncrisis oplossen lukt niet door strenge normen

In politiek Den Haag is er voor de bouwers, net als voor de boeren, veel begrip, zo zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal. Van der Wulp: 'Kabinet en coalitiepartijen hoeven niet overtuigd te worden van problemen van de bouwers. Het kabinet sprak op Prinsjesdag nog over een wooncrisis. Dat oplossen lukt nu niet, en dat zorg voor paniek in de politiek. Daarnaast hoor je politici zeggen dat ze bang zijn voor een nieuwe recessie.'

Update 15.20 uur

Nadat de manifestatie op het Malieveld rond 14.30 uur langzamerhand tot een einde was gekomen is het rond 15.00 uur tot een treffen tussen een aantal demonstranten en de politie gekomen. 'Een aantal demonstranten van het bouwprotest op het Malieveld heeft met flessen naar de politie gegooid. De politie heeft daarom de Mobile Eenheid (ME) ingezet om de rust te laten terugkeren', zo meldt de politie.

Update 16.55 uur

De demonstranten van het bouwprotest vertrekken met hun voertuigen van de A12 Utrechtsebaan. Het verkeer in de richting van DenHaag komt weer langzaam op gang.

Update 17.25 uur

Vanwege gevaarlijk rijgedrag van enkele vertrekkende demonstranten van het bouwprotest op de A12 werd het onveilig voor het verkeer. 'De stoet reed langzaam en over de volle breedte van de weg. Daardoor waren we genoodzaakt de stoet stil te zetten. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht', zo meldt de politie.