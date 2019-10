Banken verwijzen klanten die geregeld rood staan door naar schuldhulpverlening

Maar ook klanten die snel hun spaargekd opmaken of betalingen van een banklening missen, zullen door de bank voortaan in hun online bankomgeving of app gewezen worden op de website Geldfit.

Zo'n 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben structurele betalingsachterstanden, bijvoorbeeld bij de woningcorporatie, het energiebedrijf of de zorgverzekeraar. Ongeveek 1,4 miljoen huishoudens kampt met risicovolle of problematische schulden. Dat laatste vaak met betalingsachterstanden,. Omdat het vaak heel lang duurt voordat mensen passende hulp krijgen, lopen de schulden soms op tot tienduizenden euro's. Dit schrijft de NOS woensdag.

Als klanten worden doorverwezen naar de site Geldfit, kunnen ze met iemand chatten, bellen of mailen over hun geldproblemen. OOk kunnen ze een test doen, waarbij gevraagd wordt welke rekeningen ze wel of niet kunnen betalen. Afhankelijk van hoe groot de problemen zijn, kunnen ze worden doorverwezen naar een van deze hulpvarianten:

Online zelfhulp

Online hulp van een vrijwilliger van de organisatie fiKks

Hulp van een lokale vrijwilliger, bijvoorbeeld van Humanitas of SchuldHulpMaatje

Professionele schuldhulp of schuldhulpverlening via een aantal gemeentes

ABN Amro, Rabobank, ING en de Volksbank doen mee aan het initiatief.