FNV: Voorstel kabinet betekent fors minder loon Wajongers

Een van de gewraakte voorstellen van het kabinet is dat mensen niet meer betaald worden naar hun maximale inzet, maar naar gewerkte uren. Als mensen door een handicap een beperkt aantal uren kunnen werken, leidt dat in het voorstel tot een inkomen dat lager is dan het wettelijk minimumloon. Ook regelt het voorstel dat de aanvulling van het UWV op het loon dat Wajongers krijgen, nooit hoger is dan het minimumloon. Vooral hoger opgeleide Wajongers met eenzelfde opleiding als niet-gehandicapten in dezelfde functie, worden daarvan de dupe. ‘Je wordt dus twee keer gepakt. Je werkt en vervolgens mag je levenslang sappelen om rond te komen’, zegt FNV-bestuurder Erica Hemmes.

Fors minder loon

FNV is ook boos over een andere regeling die het kabinet wil schrappen. Nu hebben Wajongers die 7 jaar werken recht op het minimumloon: ‘Dit moet zo blijven, schrappen betekent inkomen afnemen. Iedereen heeft recht op eerlijk loon’, zegt Hemmes. Het kabinet stelt ook dat als een Wajonger straks voor het eerst gaat werken met een Wajonguitkering, deze direct onder de nieuwe regeling valt. Dat betekent dat de inkomsten uit die arbeid plús de aanvullende Wajong-uitkering voor deze jongeren nooit meer boven het minimumloon uitkomen, want het niveau van de Wajong gaat terug naar maximaal het minimumloon. ‘Sterker; de inkomsten kunnen zelfs onder het wettelijke minimum uitkomen’, zeg Hemmes.

Maatmanwissel

Wajongers kunnen doordat het kabinet de zogenoemde Breman- en Maatman-regeling gaat/wil beëindigen, nooit meer verdienen dan het minimumloon. De FNV wil dus dat deze twee regelingen blijven bestaan. De basis voor de aanvulling zou het loon moeten zijn dat iemand met gelijke opleiding en zonder handicap verdient. Dat is het zogenaamde Maatman-inkomen. En niet zoals het voorstel is, rekenend vanuit het wettelijk minimumloon. De maatmanwissel is veel eerlijker voor de hoger opgeleide (HBO) Wajongers. ‘Straks krijg je dus geen loon meer naar werk en opleiding, maar wordt je beperking maatgevend voor wat je kunt verdienen. Een zeer oneerlijke manier om deze toch al kwetsbare groep Nederlanders te belonen voor hun werk’, aldus Erica Hemmes.

AOW-leeftijd

De huidige regeling is voor veel Wajongers beter dan het voorstel van de regering waarover vanavond wordt gestemd. Zo belooft de overheid wel een compensatie zolang Wajongers hun huidige baan houden, maar die vervalt bij ontslag als mensen niet binnen twee maanden een nieuwe baan hebben gevonden. ‘Deze banen liggen niet voor het oprapen. Daarom willen wij dat deze compensatie van kracht blijft tot de AOW-leeftijd. Ben je langer dan twee maanden werkloos dan keldert je inkomen echt flink, omdat dan de compensatie vervalt ’, legt Hemmes uit.