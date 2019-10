Bij bouwprotest aangehouden personen in vrijheid gesteld

Alle bij het bouwprotest aangehouden personen zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Een aantal van de arrestanten kreeg een dagvaarding mee en moeten zich binnenkort verantwoorden bij de rechter. Ook kreeg een aantal arrestanten een boete. Het onderzoek naar de man die aangehouden werd voor poging doodslag, is nog niet afgerond. De man is in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in deze zaak.