14 jaar celstraf geëist wegens dodelijk schietincident

Het motief is tot op heden niet duidelijk geworden omdat de verdachte aanvankelijk zweeg en in latere verhoren heeft ontkend de schutter te zijn geweest. Tegen zijn moeder zou verdachte hebben gezegd dat het om een meisje ging.

Getapte gesprekken

De politie kon de volgende dag al de verdachte aanhouden omdat zijn moeder 112 had gebeld met de mededeling dat haar zoon degene is geweest die had geschoten. Enkele uren later heeft de moeder opnieuw verklaard dat haar zoon had bekend de schutter te zijn. Ook in diverse getapte telefoongesprekken die de moeder in de dagen na het dodelijk schietincident heeft gevoerd, heeft de vrouw gezegd dat haar zoon had bekend te hebben geschoten. Een kleine maand later echter komt de vrouw, als ze opnieuw door de politie wordt gehoord, terug op haar eerdere verklaring.

Getuigen

Drie personen die ten tijde van het schietincident in de omgeving waren van de plaats delict verklaren weliswaar verschillend over de kleding van de schutter, maar zij verklaren eenduidig slechts twee personen te hebben gezien, namelijk de verdachte en het slachtoffer. Hun verklaringen worden ondersteund door diverse camerabeelden, waarop de verdachte te zien is.

Kleding

De vriendin van de verdachte heeft verklaard dat toen verdachte vlak na het schietincident thuiskwam, hij zich direct verkleedde. De kleding die verdachte ten tijde van het schietincident droeg is nooit gevonden, waardoor er dus geen onderzoek naar eventuele kruitsporen op de kleding kon worden verricht.

Doodslag

Omdat het onderzoek noch over het motief noch over een directe aanleiding helderheid heeft verschaft, zijn er geen aanwijzingen voor moord. De officier van justitie houdt verdachte dan ook strafrechtelijk verantwoordelijk voor doodslag. “Daar hoort een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf bij. (-) Verdachte heeft daarmee niet alleen zijn slachtoffer onomkeerbaar leed aangedaan maar ook zijn moeder, broers, zussen, naaste familie en andere dierbaren. Zij moeten dit verlies de rest van hun leven met zich meedragen”, aldus de officier in haar requisitoir.