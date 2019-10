Twee Nederlandse Syriëgangers melden zich bij ambassade in Turkije, ze willen terug naar huis

Ze hebben daar om hulp gevraagd om terug te keren naar Nederland, zo laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten. Het gaat om Fatima H. uit Tilburg en een andere Nederlandse vrouw. Ze hebben drie kinderen bij zich van 3 en 4 jaar oud. Beide vrouwen worden in Nederland verdacht van terroristische misdrijven. Volgens Blok zijn de vrouwen enkele weken geleden ontsnapt uit al-Hol in Syrië. Dat is een kamp waar Syrische Koerden IS-ers en hun familie vasthouden. Dit melden meerdere media donderdag.

Turkije beslist over vervolging of uitzetting

De NOS meldt dat de Nederlandse ambassade contact heeft opgenomen met de Turkse autoriteiten. De vrouwen zijn nu gevangengezet in afwachting van een besluit over vervolging of uitzetting. Blok tegen de NOS: 'Het is aan de Turkse autoriteiten om te besluiten of zij ze willen vervolgen. Dat gaan wij afwachten. Het gaat nu stap voor stap, eerst het Turkse besluit en dan beoordelen wat er verder met de vrouwen gaat gebeuren.'

Kort geding

Beide vrouwen beschikken over een tweede nationaliteit. Maar uit een artikel in de Staatscourant blijkt dat het Nederlanderschap van Fatima H. gisteren is ingetrokken. H. heeft nu nog de Marokkaanse nationaliteit. Een van de kinderen is van H. Het is niet bekend wie de vader is. De andere vrouw heeft behalve de Nederlandse ook een Marokkaanse nationaliteit.

In een kort geding tegen de Nederlandse Staat, dat morgen dient, heeft een groep vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen geëist dat ze worden opgehaald uit gevangenkampen in het noorden van Syrië.