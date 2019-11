Smokkel verboden voorwerpen naar gevangenis strafbaar

Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is. Bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschap. Het gebruik van deze voorwerpen is onwenselijk omdat dit de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen, gedetineerden hiermee hun criminele zaakjes kunnen voortzetten of contact kunnen opnemen met slachtoffers. Ook het binnensmokkelen van voorwerpen zonder dat personen zelf de inrichting betreden, wordt strafbaar. Bijvoorbeeld het verstoppen van voorwerpen (mini-telefoons) in tennisballen die over de muur van een gevangenis worden gegooid.

Mensen die proberen verboden spullen binnen te smokkelen riskeren een celstraf van maximaal 6 maanden, waarmee een afschrikwekkende werking is beoogd. Deze wet is een volgende stap in de strijd tegen smokkelwaar. Eerder dit jaar kondigde minister Dekker al aan structureel 3 miljoen euro extra te gaan investeren om invoer van smokkelwaar tegen te gaan en opsporing te bevorderen.