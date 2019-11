Brandweerlieden nemen foto's reanimatie na liquidatie

Het was al snel duidelijk dat er op dat moment geen persfotografen in de buurt waren. Hierdoor ontstond het vermoeden dat hulpverleners die foto’s gemaakt hadden. In een brief aan de Kamer laat Grapperhaus weten dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft bevestigd dat de foto’s zijn gemaakt door ‘een of meerdere brandweerlieden van deze regio’.

Nadat Maynard die 18 september was beschoten, reed hij met zijn auto tegen de gevel van brandweerkazerne Anton. Brandweerlieden begonnen toen meteen met reanimeren van het slachtoffer, maar dit mocht niet meer baten.