Politie zoekt schutter Zijpendalstraat Den Haag

De politie onderzoekt het schietincident dat donderdagavond rond 19.00 uur plaatsvond aan de Zijpendalstraat in Den Haag en komt daarbij graag in contact met getuigen.

'Geschoten op één of mogelijk meerdere personen'

Rond 19.00 uur melden getuigen bij de politie dat zij meerdere schoten hoorden bij de Zijpendalstraat in de wijk Moerwijk. De politie was snel ter plaatse en deed sporenonderzoek. Getuigen verklaarden dat er was geschoten op één of mogelijk meerdere personen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vermoedelijke schutter reed in een grijskleurige auto met hoge snelheid weg. De politie doet onderzoek naar de toedracht.