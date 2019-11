Vieze ruiten leidden tot dodelijk ongeluk Nieuwveen

Het was nog vroeg en de zon stond laag toen een 18-jarige bestuurder op 2 juli 2018 op pad ging. Door het vuil op zijn voorruit, in combinatie met het felle zonlicht, zag hij een fietsster voor hem niet en reed haar met zijn bus omver. De 59-jarige vrouw belandde in het water en overleed later die dag. De jonge automobilist stond vrijdag voor de rechter.

De man ging die ochtend om 6.15 uur de deur uit, op weg naar zijn werk. Zo'n vijf minuten later veroorzaakte hij het fatale ongeluk. Uit onderzoek is gebleken dat zijn voorruit zowel aan de binnen- als buitenzijde ernstig vervuild was. In combinatie met de opkomende felle zon heeft hij de vrouw op de fietsstrook niet gezien.

'De lage zon is echter geen excuus,' zei de officier van justitie op zitting. 'Je moet daar als bestuurder rekening mee houden.' De man paste ondanks het slechte zicht zijn snelheid niet aan en reed vermoedelijk zo'n 5 kilometer per uur harder dan toegestaan. Ook bleef hij over de fietsstrook rijden. 'Die ligt daar niet voor niets, je kunt daar fietsers verwachten.'

Doorgereden

De bestuurder is na de aanrijding doorgereden en heeft de vrouw in hulpeloze toestand achtergelaten. Naar eigen zeggen had hij niet door dat hij een persoon had aangereden. De vrouw belandde in de sloot en is daar, mede door het vroege tijdstip, pas na tien minuten door een passant gevonden. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later op de dag is overleden.

Het Openbaar Ministerie vindt het extra kwalijk dat verdachte heeft geprobeerd zijn ongeluk te verdoezelen. Al direct stuurt hij in een familie-app een foto van de schade aan zijn bus, met het bericht dat hij hem zo vanochtend aantrof. Iemand zou er in de nacht tegenaan zijn gereden. De steunbetuigingen nam hij in ontvangst, op de appjes dat inmiddels een trauma-helikopter bij het dorp was geland en waarvoor dat zou zijn, reageerde hij niet. 'Het is ronduit stuitend om te lezen,' zei de officier van justitie op zitting, 'en buitengewoon pijnlijk voor de nabestaanden.'

Jeugdige uitstraling

Deskundigen die met de verdachte hebben gesproken merken op dat hij nog een erg jeugdige uitstraling heeft. Ook zou hij de gevolgen van zijn handelen nog niet goed kunnen overzien. Mede om die reden is geadviseerd het jeugdstrafrecht te passen.

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden, plus een rijontzegging voor de duur van 2 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.