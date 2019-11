Drie verdachten aangehouden voor sextortion

Zo’n honderdduizend euro betaalden tientallen slachtoffers in de afgelopen maanden aan een groep tieners die hen afperste door te dreigen naaktfoto’s openbaar te maken. In de regio Leiden hielden agenten afgelopen week drie verdachten aan voor deze zogenoemde ‘sextortion’. In dit onderzoek hield de politie eerder al vijf andere personen aan.

In augustus dit jaar meldde een slachtoffer van sextortion zich bij een politiebureau in Leiden. Hierop startten rechercheurs van het district Leiden-Bollenstreek een onderzoek naar deze vorm van afpersing. Tot nu toe heeft het onderzoeksteam contact gehad met veertien jongens en mannen die slachtoffer zijn geworden.



Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Een deel van hen heeft aangifte gedaan, de rest overweegt dit nog. Vermoedelijk volgen er sowieso meer aangiften, mogelijk hebben de verdachten circa honderd slachtoffers gemaakt. Het afgetroggelde bedrag van zo’n honderdduizend euro loopt vermoedelijk dan ook nog verder op.

Totaal acht aanhoudingen

In augustus hielden rechercheurs in dit onderzoek al de eerste twee verdachten aan, in september volgden nog eens drie aanhoudingen. Drie van hen zitten nog vast, de andere twee zijn inmiddels weer op vrije voeten maar blijven verdachte. Afgelopen week hielden agenten nog eens drie personen aan, waaronder twee minderjarigen. Hun betrokkenheid bij deze afpersingen wordt onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat meerdere aanhoudingen volgen.

Seksueel getint gesprek

In hun werkwijze benaderen één of meerdere daders de slachtoffers via social media. Vaak doen zij zich hierbij voor als vrouw. Zodra het gesprek een seksueel getinte vorm aanneemt, wordt het slachtoffer gevraagd een naaktfoto van zichzelf te sturen. Zodra de daders deze foto in bezit krijgen, begint de ellende voor het slachtoffer.

Dreiging openbaar maken foto's

De daders dreigen de foto’s of video’s van het slachtoffer door te sturen naar zijn social mediacontacten als hij niet betaalt. Om dit te voorkomen, moet het slachtoffer geld overmaken naar een bankrekening. Het rekeningnummer staat vaak op naam van een tweede dader. Als het slachtoffer niet betaalt, wordt er druk op hem uitgeoefend en benadert een derde dader contacten van het slachtoffer. De accounts waarmee nietsvermoedende slachtoffers in de val worden gelokt, worden vaak gepromoot door een vierde dader.

Money mules

Ook maakt de dadergroep gebruik van zogenaamde ‘money mules’. Dit zijn personen, vaak minderjarig, die hun rekening beschikbaar stellen voor dit soort praktijken. Zij krijgen hiervoor veelal een kleine vergoeding.