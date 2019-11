Snelle aanhouding na ernstig steekincident met tiener (14)

In de hal van het metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse vond zaterdagavond 2 november rond 19.00 uur een zeer ernstig steekincident plaats. Een 14-jarige jongen uit Spijkenisse raakte hierbij zwaargewond. Politieagenten hielden korte tijd later een 13-jarige jongen eveneens uit Spijkenisse aan.

Door nog onbekende oorzaak ontstond tussen de twee jongeren een ruzie. Deze ruzie liep dusdanig uit de hand dat er werd gestoken. Een jongen van 14 raakte daarbij gewond en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte direct een onderzoek. Camerabeelden werden bekeken en getuigen gehoord. Dit bracht de politie een kleine twee uur later bij de verdachte. Na een korte achtervolging konden agenten de 13-jarige jongen aanhouden. De verdere toedracht van de steekpartij is nog volop in onderzoek.

Hoewel dit weer een heftig geweldsincident is waarbij jongeren zijn betrokken, hebben we geen aanwijzingen dat dit steekincident te maken heeft met eerdere confrontaties tussen jeugdgroepen uit IJsselmonde en Charlois. "Het feit dat wederom een steekincident tussen jongeren plaatsvond is zorgelijk", zo zegt ook burgemeester Van Oosten. "Ik ben erg geschrokken van de ernst van de zaak en de leeftijd van de betrokkenen" aldus de burgemeester van Nissewaard.