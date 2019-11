Overweldigend aantal ziekenhuizen sluit deuren voor niet-spoedgevallen tijdens eerste landelijke ziekenhuisstaking

Actiecomités van 82 ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben gereageerd op de oproep van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn. Op dit moment treffen de vakbonden met de actiecomités in de ziekenhuizen alle juridische en praktische voorbereidingen. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, worden 24 uur lang gesloten voor niet-spoedeisende zaken.

Eerder schatten de vakbonden dat minimaal de helft van de ziekenhuizen gehoor zou geven aan de oproep van de vakbonden op 17 oktober. Na een week moesten zij de verwachtingen positief bijstellen naar 2/3 van de ziekenhuizen. Inmiddels klimt het percentage naar de 90%. Hieruit blijkt dat de actiebereidheid binnen de ziekenhuizen nog steeds stijgende is.

Zo meldt het actiecomité in het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen (goed voor zo’n 8.200 medewerkers) dat ruim 90% van de afdelingen sluit. En ook het Amphia in Breda (met zo’n 4.200 medewerkers) sluit 53 afdelingen van de 83. In het noorden koerst Tjongerschans in Heerenveen (1.400 medewerkers) af op 100% en het Medisch Centrum Leeuwarden (3.700 medewerkers) schat dat 80% van het ziekenhuis sluit. De medewerkers uit de drie ziekenhuizen van het Haaglanden Medisch Centrum (goed voor 4.000 medewerkers) verwachten dat minimaal 75% sluit, maar sluiten niet uit dat dit percentage nog hoger wordt.

De ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vanwege het uitblijven van een goede cao. Samen met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn willen de medewerkers een goede structurele loonsverhoging in 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen. Ook willen de vakbonden en medewerkers de voorgestelde verslechteringen van tafel. Verder eisen ze goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019.

