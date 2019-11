Post versturen wordt weer duurder

Een postzegel voor een brief of kaart kost dan 0,91 euro, dat is vier cent meer dan nu. Voor een brief naar het buitenland gaat de basiszegel 1,50 euro kosten, dan is vijf cent meer dan nu. Voor hele grote enveloppen, groter dan 23 x 32 cm, en brieven zwaarder dan 350 gram komt een apart tarief van 4,40 euro. Dit schrijft de NOS maandag.

Voor het eerst in vijf jaar worden ook de pakketjes duurder. Een pakketje gaat 7,25 euro kosten in plaats van 6,95 euro. Reden voor de verhoging zijn de gestegen kosten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) had vastgesteld dat de prijzen maximaal met 14,6 procent mogen stijgen. De huidige prijsstijgingen vallen ruim onder dit maximum. Met hogere postzegelprijzen en kostenbesparingen probeert PostNL de daling van de gewone post te compenseren.