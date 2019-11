Maximum snelheid op snelwegen snel naar beneden

Nu mag op veel snelwegen 120 of 130 kilometer per uur mogen worden gereden. Maar in Den Haag lijken politieke partijen massaal om als het gaat om de uitstoot van stikstof zo nel mogelijk naar beneden te krijgen.

De VVD-fractie, juist bekend om snelheidsverhoging, lijkt eveneens om. De meeste automobilisten lijken geen moeite te hebben om de snelheid naar 100 kilometer per uur terug te brengen.

Experts twijfelen nog of de verlaging naar 100 afdoende is om de bouw weer aan de gang te krijgen. Onduidelijk is nog of er in Den Haag wordt gesproken over 100 of zelfs 90 kilometer per uur.