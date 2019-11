Hoge beloning en groot buurtonderzoek in verdwijningszaak Johan van der Heyden

Het geldbedrag is voor de persoon die informatie geeft die leidt tot de oplossing van dit ernstige misdrijf. Tevens maakt het onderzoeksteam bekend dat vandaag in de gemeente Steenbergen op diverse locaties buurtbewoners bevraagd gaan worden.

Johan van der Heyden verliet op zondag 2 juni 2019 omstreeks 20.30 uur zijn woning in Lint (België). Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het onderzoek van de Belgische speurders leidde naar Nederland. Het witte busje van de Belg, een Peugeot Boxer, is namelijk kort na de verdwijning op de snelweg gefotografeerd, rijdend vanuit België richting Bergen op Zoom. Na de vermissing is die auto leeg teruggevonden in ’s-Hertogenbosch. De politie gaat er sindsdien vanuit dat Van der Heyden niet meer leeft. Op zaterdag 5 oktober 2019 werden in Nederland een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter als verdachten aangehouden. Zij werden vastgezet en zijn op woensdag 23 oktober door de Raadkamer 90 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Afgelopen juli werd in België ook een vrouw aangehouden, zij zit daar nog vast.

Buurtonderzoek

Vandaag gaat het rechercheteam een buurtonderzoek instellen op enkele specifieke locaties in Steenbergen. Hoewel beide verdachten in beperkingen zitten, waardoor er weinig over de zaak naar buiten gebracht kan en mag worden, heeft de politie tijdens dit buurtonderzoek een aantal vragen onder meer over de auto van het slachtoffer die wellicht in Steenbergen gestaan heeft.

Tips

Wanneer u informatie hebt over de verdwijning van Johan van der Heyden , dan kunt u dat de politie laten weten via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u informatie hebt, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.