Slechte paden in Amsterdamse Bos worden aangepakt

''We pakken deze herfst en winter een aantal paden in het Bos aan. Ze verkeren in een slechte staat. We herstellen gaten en scheuren en vernieuwen op sommige plekken de bovenste laag van het asfalt. De paden zijn een aantal dagen tot ruim een week buiten gebruik, met uitzondering van het werk aan de Kleine Noorddijk, die (deels) een maand buiten gebruik is. Het is mogelijk dat u tijdelijk moet omrijden. Volg hierbij de omleidingsbebording. We hopen, afhankelijk van de weersomstandigheden, het werk eind december gereed te hebben.''