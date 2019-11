Onderzoek naar loden drinkwaterleidingen in Amsterdam

In een aantal woningen in wijken in Amsterdam-Noord wordt het drinkwater aangevoerd door loden drinkwaterleidingen. En dat is schadelijk voor de volksgezondheid.

Bewoners van diverse wijken in Amsterdam-Noord kregen een paar weken terug een brief op de mat over de loden waterleidingen die zich in de huizen kunnen bevinden. Het gaat moglijk om woningen in de buurten: Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan, Gentiaan, Van der Pek, Floradorp of de Latherusbuurt, zo meldt de verhuurder Ymere.

Het gaat om woningen gebouwd voor 1960. Kleine looddeeltjes kunnen via deze leidingen in uw drinkwater terecht komen. Dat kan van invloed zijn op de waterkwaliteit en gezondheid. Ymere is inmiddels begonnen met het opsporen van de loden leidingen.

Soorten waterleiding

Loden waterleidingen worden niet meer gebruikt sinds 1960. In huizen gebouwd voor die periode, vooral vóór 1945, kwamen ze vaak voor.

''We hebben al heel veel loden waterleidingen in onze huurwoningen vervangen, maar nog niet allemaal. Daarbij gaat het vooral om loden toevoerleidingen. Deze leidingen zie je niet en je kunt er niet bij: ze liggen in of onder de vloer. Een kenmerk van een toevoerleiding is dat meerdere buren erop zijn aangesloten. Soms zijn deze leidingen al (gedeeltelijk) vervangen door waterleidingen van koper of kunststof, bijvoorbeeld na een lekkage, bij eerder onderhoud of renovatie van uw huis. Soms weten we dat zeker, soms ook niet. Daarom sporen we nu al deze loden toevoerleidingen op. Zo zorgen wij er voor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm voldoet. Als we de loden waterleiding vervangen, dan doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft.''