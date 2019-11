Totaal 67 dierenactivisten veroordeeld voor massale stalbezetting Boxtel

De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft woensdag 67 verdachten veroordeeld voor het binnendringen en urenlang bezet houden van een varkenshouderij in Boxtel in mei van dit jaar. 'De dierenactivisten krijgen ieder een geldboete van 300 euro. Daarnaast legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken op om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan', zo heeft de rechtbank Den Bosch bekendgemaakt.

Varkenshouderij

De verdachten maakten deel uit van een grote groep actievoerders die in mei jl. het erf van een varkenshouderij in Boxtel betrad. Daarbij werd uiteindelijk na forceren van een staldeur ook de stal binnengedrongen. In de loop van de dag bleek dat sommige van de actievoerders de stal aanvankelijk niet vrijwillig wilden verlaten. Pas na een eerste vordering van de politie om de stal te verlaten, gaf een groep van circa 30 actievoerders daar gehoor aan. De 67 verdachten bleven echter in de stal. Deze laatste actievoerders kwamen uiteindelijk na een bezetting van zo’n 10 uur naar buiten.

Stal uren bezet gehouden

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de verdachten op illegale wijze de stal binnengedrongen en hebben zij die stal vervolgens uren bezet gehouden om ‘zoveel mogelijk aandacht te vragen voor wat zij belangrijk vinden, namelijk het gebrek aan dierenwelzijn in varkenshouderijen’. Het OM eiste 1 week onvoorwaardelijke celstraf voor iedere verdachte.

Andere wegen te bewandelen

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat de verdachten schade veroorzaakten aan de staldeur om binnen te kunnen komen. Door de actie voelden niet alleen de eigenaar en de medewerkers van de varkenshouderij zich onveilig, maar ervaren ook andere boeren gevoelens van onveiligheid.

Geldboete 300,- euro

Voor die belangen hadden de actievoerders geen enkel oog. Zij gedroegen zich alsof hun idealen en overtuigingen over dierenwelzijn een vrijbrief zijn voor het overtreden van de wet. Volgens de politierechter zijn er andere wegen te bewandelen voor het uitdragen van die idealen en overtuigingen. Tot slot weegt mee dat door de hardheid van de actie ook de tegenstellingen in de samenleving groter zijn geworden. Al met al vindt de rechter een geldboete van 300 euro voor iedere actievoerder op z’n plaats. En om te voorkomen dat zij opnieuw strafbare feiten plegen, krijgen de verdachten een voorwaardelijke celstraf van 2 weken.