COA zoekt 5.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers

Licht hogere instroom

De capaciteit moet worden verhoogd om een aantal redenen. Zo is er sprake van een licht hogere instroom. Ook wordt een categorie asielaanvragen niet binnen de wettelijke termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom speelt krapte op de woningmarkt een rol. Daarnaast lopen de komende periode tien bestuursakkoorden af voor verschillende locaties die het COA graag wil verlengen.

Landelijke Regietafel Migratie en Integratie

Al deze factoren zorgen voor een behoefte aan extra opvanglocaties. Voor het realiseren hiervan is de hulp nodig van lokale bestuurders. Dit schrijven de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) aan de Commissarissen van de Koning.

Nu al 25.000 asielzoekers opgevangen

Volgens de prognoses van een half jaar geleden moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind 2019 ruim 25.000 asielzoekers opvangen. Dit aantal is nu al bereikt. Om de flexibiliteit in het aantal beschikbare opvangplaatsen te behouden, treft het COA voorbereidingen om extra plaatsen indirecte reservecapaciteit in te kunnen zetten door bijvoorbeeld inzet van recreatieparken. Voor een deel hiervan zijn aanvullende bestuurlijke overeenkomsten nodig.

Nieuwe locaties

Om extra opvangcapaciteit te realiseren wordt de oproep gedaan om de regionale regietafels in te zetten. Hier wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe locaties. In de gesprekken in deze RRT’s zal gekeken worden naar een zo evenredig mogelijke verdeling over alle provincies. Een eerste voorstel zal op de LRT begin december worden besproken.