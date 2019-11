Vijf aanhoudingen openlijke geweldpleging bijeenkomst anti-zwarte piet.

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding dat er vernielingen werden gepleegd door een groep personen van een pand aan de Beatrijsstraat. Ter plaatse troffen agenten deze groep personen aan die op dat moment vernielingen aan het plegen waren en brand hadden gesticht. In het pand vond op dat moment een bijeenkomst plaats waarbij ongeveer 70 personen aanwezig waren. Uit onderzoek bleek dat er meerdere ramen van het pand en auto’s op de binnenplaats waren vernield. In de nabijheid van het pand zijn vijf mannen aangehouden in de leeftijd van tussen de 13-jaar en 37-jaar woonachtig in Den Andel en Den Haag.

Onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Dit onderzoek richt zich onder meer op het krijgen van het beeld wat er zich precies heeft afgespeeld en welke rol de aangehouden verdachten hierin hebben gehad.

De aangehouden verdachten blijven vastzitten voor verhoor