Politie houdt negen verdachten plofkraken Duitsland en Zwitserland aan

De politie heeft vorige week dinsdag 14 april zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland en Zwitserland. 'Eerder werden in hetzelfde internationale onderzoek al twee andere verdachten aangehouden. Afgelopen woensdag werd nog een verdachte aangehouden. Politie en OM melden deze aanhoudingen nu pas omdat de verdachten tot gisteren in beperkingen zaten', zo meldt de politie.

Voorlopige hechtenis verlengd

Vrijdag heeft de Raadkamer van Amsterdamse rechtbank de gevangenhouding bevolen van de zes verdachten die op dinsdag 14 april zijn aangehouden. Ook de twee eerder aangehouden verdachten zitten in voorlopige hechtenis. In totaal zijn negen Nederlandse verdachten aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Criminele bende pleegde 10 plofkraken in Duitsland en Zwitserland

De groep zou deel uitmaken van een criminele bende die betrokken is bij ongeveer tien plofkraken van geldautomaten. De plofkraken vonden plaats tussen medio 2023 en eind 2025 in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en in Zwitserse steden nabij de Frans-Duitse grensregio.

Reeks plofkraken

De mannen, in de leeftijd van 25 tot 39 jaar, worden verdacht van betrokkenheid bij een reeks plofkraken in beide landen. In het kader van hun aanhoudingen zijn op vijftien locaties in Amsterdam, Ouderkerk aan den Amstel, Krimpen aan den IJssel en ’s-Hertogenbosch doorzoekingen verricht. Daarbij zijn onder meer contant geld, gegevensdragers, dealerhoeveelheden cocaïne en voertuigen in beslag genomen. Ook zijn goederen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt bij het plegen van plofkraken, zoals kleding en bivakmutsen.

Aluminiumpoeder

De rechercheurs stuitten op een locatie in Ouderkerk aan de Amstel bij één van de verdachten op een tas met een vermoedelijke springstof. Uit veiligheidsoverwegingen is de straat ruim afgezet en kwam een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) ter plaatse. Deze heeft de tas op een veilige manier van dichtbij onderzocht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld, omdat het om aluminiumpoeder bleek te gaan. Aluminiumpoeder wordt vaak gemengd met andere stoffen en tegen geldautomaten geplakt om de explosiekracht te verhogen. De EOD heeft de inhoud van de tas onschadelijk gemaakt en na technisch onderzoek werd de straat weer volledig vrijgegeven.

Joint Investigation Team

De aanhoudingen zijn het resultaat van een gezamenlijke aanpak van de Nederlandse, Duitse, Franse en Zwitserse autoriteiten. Sinds juni 2023 houdt een onderzoeksteam van de politie in Düsseldorf zich bezig met de opsporing van de verdachten achter plofkraken in Noordrijn-Westfalen. Het team analyseerde sporen van ATM-explosies en daaruit ontstond een beeld van een bende bestaande uit Nederlandse daders die - vanwege preventieve maatregelen vanuit de banken - hun werkterrein verleggen van Duitsland naar Zwitserland. In 2025 is door Eurojust een Joint Investigation Team samengesteld. In dit team heeft de politie Amsterdam samengewerkt met Europol, de politie van Düsseldorf, de Zwitserse federale politie en Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCDLI). Het onderzoek wordt ondersteund is door EMPACT.