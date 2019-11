Brand op slaapkamer jongerenkliniek Boxtel

Zaterdagavond is de brandweer uitgerukt voor een brand bij jongerenkliniek De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. De brand zou hebben gewoed op een slaapkamer. Naast de brandweer kwamen ook de politie en ambulance ter plaatse. Het is niet bekend of er personen gewond zijn geraakt.