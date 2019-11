Ruitenkrabber maar weer opzoeken, het gaat vriezen

Als je maandag met de auto op weg moet is het misschien handig om nu al even te kijken waar je ruitenkrabber ligt. Het gaat vannacht namelijk in met name het oosten van het land vriezen met temperaturen tot -2 graden maar ook in het midden van Nederland daalt het kwik tot het vriespunt.

Mistbanken

Om dat de vorst in combinatie gaat met hier en daar ondiepe mistbanken is de kans groot dat het voorruit van je auto morgenochtend potdicht zit. Het is dan ook aan te raden om de wekker ook 10 minuten eerder te zetten zodat je het voorruit en ook de zijramen goed ijsvrij kan maken en zo voldoende zicht hebt. Anders loop je ook nog het risico op een flinke geldboete van 'oom' agent.

Rond het vriespunt

Op veel plaatsen zijn er vanavond opklaringen, alleen in het Waddengebied komt meer bewolking voor en daar valt nog een enkele bui. Hier en daar ontstaan ondiepe mistbanken. De temperatuur ligt in het noorden rond de 4°C, elders liggen de temperaturen rond het vriespunt. De zwakke tot matige wind komt uit een zuidwestelijke richting, maar in de zuidelijke helft van het land komt de wind uit uiteenlopende richtingen, zo meldt het KNMI.

Van +3 tot -2 graden Celsius

Komende nacht verloopt in eerste instantie vrij helder en plaatselijk kan een ondiepe mistbank voorkomen. In de loop van de nacht komt er wel meer sluierbewolking voor. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3°C aan zee tot -2°C in het binnenland. De zuidelijke wind is zwak tot matig.

Maandagochtend en -middag

Maandagochtend neemt de bewolking verder toe en in de middag gaat het van het westen uit regenen. Later in de middag en avond maakt de regen van het westen uit plaats voor enkele buien die gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 7°C. De zuidelijke wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard. Later in de middag draait de wind vanuit het westen naar zuidwest tot west.