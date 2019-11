Zes jaar cel en TBS voor steken willekeurige vrouwen Noord-Holland

Bewezen

'De rechtbank acht bewezen dat de man in november 2018 en januari 2019 vanuit een rijdende auto vijf vrouwen heeft aangevallen. De nietsvermoedende slachtoffers waren op dat moment aan het fietsen of hardlopen, in het buitengebied op rustige landweggetjes', aldus de rechtbank.

Levensgevaarlijk gewond

Vier van hen heeft hij met een mes gestoken, waarbij de betrokken vrouwen in de borststreek of in de bovenarm zijn geraakt. De vrouwen liepen verwondingen op. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Een vijfde vrouw heeft hij al rijdende vanuit zijn auto gestompt.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Ook is volgens de rechtbank bewezen dat de man in die periode vijf andere vrouwen telefonisch heeft bedreigd met verkrachting. Een zesde vrouw heeft hij telefonisch gestalkt. Uit deskundigenonderzoek is gebleken dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Eén vrijspraak

De officier van justitie verdacht de man ook van een vijfde poging tot moord omdat hij in dezelfde periode nog een hardloopster in het buitengebied met zijn auto heeft aangereden. Daarvan is hij door de rechtbank echter vrijgesproken, omdat niet kan worden vastgesteld dat er opzet in het spel is geweest.

Schadevergoeding

Tot slot heeft de rechtbank bepaald dat de man aan acht van zijn slachtoffers schadevergoeding moet betalen.