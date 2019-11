Stijging aantal passagiers KLM

De maand oktober liet een stijging van de KLM passagiersaantallen zien. KLM had in deze maand 3,6% meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij een hoger vervoer van 3,0% in passagierskilometers en een hogere capaciteit stoelkilometers van 2,4%, steeg de bezettingsgraad licht in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De passagiersgroei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika.