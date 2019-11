Agenten gebeten en bespuugd na melding geluidsoverlast

Het is vervelend als je midden in de nacht wakker wordt gehouden door het lawaai van buurtgenoten. Maar als je de veroorzakers aanspreekt en dat met bijtwonden en schoppen in gezicht en op ribben moet bekopen, is te gek voor woorden. Drie agenten raakten in de nacht van maandag op dinsdag gewond toen ze na meldingen poolshoogte gingen nemen aan de Koeweide. Een vader (54), zoon (31) en diens vriendin (29) zijn aangehouden.

Buurtgenoten lieten de politie weten dat er rond 01.45 uur nog altijd veel lawaai en geruzie klonk vanuit een woning aan de Koeweide. Agenten gingen er naar toe en raakten in gesprek met de bewoners en een man die op bezoek was. Ze wilden het laten bij een waarschuwing, als het verder rustig zou blijven. De bewoners stelden zich echter opstandig op, en het stemvolume ging niet omlaag. Vervolgens weigerde de man zich te legitimeren, wat tot gevolg had dat de agenten hem wilden aanhouden. En toen ging de Rotterdammer vol in verzet.

Gebeten

Bij de worsteling die ontstond, waarbij een van de verdachten ook een agent van de portiektrap probeerde te duwen, werden rake klappen uitgedeeld. Een agent werd hard gebeten in zijn arm en kreeg een schop tegen zijn mond. Een tweede agent werd gebeten, geschopt en geslagen. Een ander liep schaafwonden en blauwe plekken op. De agenten zijn bespuugd en kregen voortdurend ziektes en bedreigingen richting henzelf en hun familieleden om de oren. Uiteindelijk kon de man onder controle worden gebracht. De vader en vrouw zijn aangehouden voor belediging en belemmering.

schaafwond Politie

Bloedonderzoek

De agenten krijgen antibiotica en ondergaan bloedonderzoeken of de beten en het spugen nog gevolgen op de lange termijn hebben. Zij zullen nog een poos in onzekerheid zitten tot die uitslag volgt. Zij zijn opgevangen door hun team. De 31-jarige Rotterdammer zit nog vast. De 54-jarige man en 29-jarige vrouw zijn heengezonden, zij moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.