Crimineel familienetwerk in Oss aangepakt, grote actie en meerdere arrestaties

Onder regie van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vindt sinds vanmorgen in Oss en omgeving een grote politieactie plaats. De actie houdt verband met een omvangrijk onderzoek naar een criminele familie in Oss. Er zijn drie arrestaties verricht en een woonwagenkamp in Oss is volledig afgesloten voor onderzoek.Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Tijdens een strak gecoördineerde actie werden vanmorgen drie arrestaties verricht. Het gaat om drie leden van de familie. Een arrestatieteam pakte rond 10.30 uur een 48-jarige man uit Oijen op. Hij werd klemgereden in zijn auto aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Op het nabijgelegen woonwagenkamp werden rond dezelfde tijd twee mannen van 55 en 26 jaar uit Oss aangehouden, ook door een arrestatieteam. Uit een omvangrijk en langdurig opsporingsonderzoek naar de criminele familie is naar voren gekomen dat drie kopstukken van deze familie zich op grote schaal bezighouden met drugshandel, waarbij ernstig geweld en intimidatie niet worden geschuwd. Het drietal wordt ook verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens. Ze zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

Woonwagenkamp afgesloten

Centraal staat het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. Het kamp en de directe omgeving zijn volledig afgesloten voor onderzoek en uitgebreide doorzoekingen. De onderzoeksleiding legt uit waarom: “Wij denken dat op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst zoeken wij op het terrein onder meer naar geld, drugs een vuurwapens.” Het onderzoek op het kamp gaat vermoedelijk enkele dagen duren. Voor de bewoners is daarom gezorgd voor vervangende woonruimte. Ook op andere plekken in Oss en omgeving wordt gezocht. Er zijn meer dan honderd agenten ingezet voor de operatie, die de naam Alfa heeft gekregen.

Resultaten

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is al jaren een speerpunt van de overheid. Hoewel de actie van vandaag vooral een strafrechtelijk karakter kent, wordt er ook volop samengewerkt met onder meer de Belastingdienst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of en zo ja, welk vervolgonderzoek nog nodig is. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.