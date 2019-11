Eerste Kamer akkoord met wietexperiment

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen mogelijk te maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

Ontwerpbesluit

Voor de verdere inrichting van het wietteeltexperiment zijn tevens de vaststelling van een ontwerpbesluit en een ministeriële regeling van belang. Het ontwerpbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State. De ministeriële regeling is 30 september in consultatie gegaan en op 12 november gesloten. Na verwerking van de reacties uit consultatie kan deze regeling worden afgerond. Na deze laatste stappen in het wetgevingsproces kan het experiment van start.

Tien deelnemende gemeenten

Op basis van advies van de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ onder leiding van voorzitter prof. dr. André Knottnerus zijn deze zomer tien gemeenten voor het wietexperiment genomineerd: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Telers die zijn geïnteresseerd in deelname aan het experiment, kunnen zich aanmelden zodra de nadere wet- en regelgeving in werking is getreden. Het precieze moment en tijdvak voor aanmelden wordt te zijner tijd openbaar gemaakt.