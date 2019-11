Door politie neergeschoten vrouw (48) Alkmaar overleden

De 48-jarige vrouw, die woensdagochtend in Alkmaar door de politie werd neergeschoten, is aan haar verwondingen overleden. Dit heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt.

Melding vernielende vrouw

Agenten kregen woensdagochtend rond 08.10 uur een melding van een persoon die vernielingen aan het plegen was op de Priemstraat in Alkmaar. Het bleek te gaan om een vrouw die een mes en een hamer bij zich zou hebben. Zij volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. Hierop zagen agenten zich genoodzaakt om gericht op haar te schieten. Het slachtoffer raakte gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij komen te overlijden.

Rijksrechercheonderzoek

'Het rijksrechercheonderzoek naar de toedracht loopt. Dat gebeurt onder leiding van het OM Noord-Holland', aldus het OM.