Telefoongesprekken openbaar gemaakt in onderzoek MH17

Opdrachtgevers

Het JIT zoekt informatie over de opdrachtgevers in de bestuurlijke en militaire hiërarchie, die het mogelijk hebben gemaakt dat MH17 in Oost-Oekraïne kon worden neergeschoten door de BUK TELAR.

Contacten met de Russische Federatie

Uit de vorige getuigenoproep van het JIT in juni 2019 kwam al naar voren dat de top van de zogenaamde ‘Volksrepubliek Donetsk’ (DPR) contact onderhield met Russische overheidsdienaren over militaire steun in Oost Oekraïne. Uit nader onderzoek, waaronder getuigenverhoren van voormalig DPR-leden, kan worden afgeleid dat de Russische invloed verder ging dan het leveren van militaire steun alleen. Dit kan ook blijken uit opgenomen gesprekken die DPR-leiders voerden met hoge functionarissen van de Russische overheid.

Gesprekken openbaar gemaakt

Het JIT, waarin Australië, België, Maleisië. Oekraïne en Nederland sinds 2014 samenwerken, maakt nu een reeks gesprekken openbaar op de website www.jitmh17.com en stelt er vragen over. Er worden ook details bekend gemaakt over de beveiligde communicatiemiddelen waarmee DPR-strijders en Russische functionarissen communiceerden. De telefoonnummers komen uit dezelfde reeks en lijken verstrekt te zijn door de Russische veiligheidsdienst FSB. Er was destijds dagelijks contact tussen deze nummers over bestuurlijke, financiële en militaire zaken in de DPR. Het JIT wil weten welke personen deze nummers gebruikten.

Rechtszaak

Op 19 juni 2019 maakte het JIT bekend dat vier verdachten - Girkin, Dubinskiy, Pulatov en Kharchenko - vervolgd gaan worden voor het neerschieten van vlucht MH17. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vier van nauwe samenwerking om de BUK TELAR te verkrijgen en in stelling te brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig neer te schieten. Ze worden vervolgd voor het doen verongelukken van vlucht MH17, met de dood van de 298 inzittenden tot gevolg, en de moord op die inzittenden. Over deze beschuldigingen zal de rechter een oordeel moeten vellen. Het proces begint op 9 maart 2020 om 10.00 uur op het Justitieel Complex Schiphol.

Vervolg onderzoek

Het JIT liet in juni 2019 weten dat het onderzoek verder gaat en zich blijft richten op de bemanning van de BUK TELAR en andere betrokkenen bij de inzet van dit wapen. De aanwijzingen voor nauwe banden van de leiding van de DPR met Russische overheidsdienaren roepen vragen op over hun betrokkenheid bij de inzet van de BUK TELAR, waarmee op 17 juli 2014 vlucht MH17 is neergehaald. Die BUK TELAR, zo heeft het JIT eerder geconcludeerd, was immers afkomstig van de 53ste Anti Aircraft Missile Brigade, een eenheid van de Russische krijgsmacht uit Koersk in de Russische Federatie. Het JIT zoekt getuigen die meer kunnen verklaren over wie de opdracht gaf voor de inzet van deze BUK TELAR.