Vondst flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk in Bleiswijk en Nootdorp

De politie heeft bij een inval in een woning en opslagbox afgelopen woensdagochtend een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. 'Hierbij zijn een 37-jarige Hagenaar en een 23-jarige Nootdorper als verdachten aangehouden', zo heeft de politie laten weten.

Anonieme melding

'De politie ontving een anonieme melding over een handelaar van illegaal vuurwerk vanuit een woning in Nootdorp. Ook zou de verdachte een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in een box in Bleiswijk opslaan', aldus de politie. Na onderzoek wist de politie de loods te traceren en zag de verdachte goederen verhandelen.

Inval Flexteam

Woensdagochtend 13 november viel de politie de woning en opslagruimte binnen met het flexteam van district Zoetermeer-Leidschendam/ Voorburg en het flexteam vanuit Den Haag. Dit zijn speciale onderzoeksteams die worden ingezet ter ondersteuning van de politieteams en de (districts)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals; drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij.

Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

In de woning trof de politie een geringe hoeveelheid illegaal vuurwerk aan. In de box werd een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. In totaal is er 1680 kilo, waaronder bijna 30.000 Cobra's, aan vuurwerk aangetroffen. De handelaar en eigenaar van de loods zijn als verdachten aangehouden en worden voorgeleid. Al het vuurwerk is door een gecertificeerde vervoerder veilig afgevoerd.

Extra alert

De politie is de dagen voor de jaarwisseling extra alert op handel en het bezit van illegaal vuurwerk. Het vuurwerk is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk. Vaak zijn de lontjes te kort, is het vuurwerk beschadigd en zit er teveel kruit in waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt. Grote kans dat iemand ernstig letsel oploopt. Niet alleen de afsteker, maar ook de omstanders. Ziet u iemand illegaal vuurwerk afsteken, twijfel niet en bel 112.