Politie arresteert verdachte in onderzoek liquidatie Kelvin Maynard

Onder vuur genomen

Kelvin Maynard overleed op 18 september 2019 na een schietincident aan de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Hij werd die avond rond 20.30 uur onder vuur genomen en overleed, ondanks reanimatie van hulpdiensten, ter plaatse.

Recherche

Sindsdien is de recherche bezig met een zeer uitgebreid onderzoek. Zowel op forensisch, technisch als financieel gebied wordt aan het onderzoek gewerkt. Dankzij dit onderzoek is op 14 november een verdachte aangehouden. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Meer informatie over deze verdachte en de verdenking tegen hem volgen later.