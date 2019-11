Verwijderbare vreemdelingen aangehouden op A32 bij Leeuwarden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 14.00 uur een auto op de A32 rijden waarvan één van de drie inzittenden duidelijk de gordel niet op de voorgeschreven wijze gebruikte. Bovendien bleek uit de politiesystemen dat de eigenaar van de auto niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De agenten besloten de auto ter controle een stopteken te geven.

Rijbewijs

Bij de controle verklaarde de bestuurder dat hij geen rijbewijs bij zich had. Hij overhandigde wel een ander document waaruit bleek dat hij 20 jaar oud was en in Steenwijkerwold woonde. Hij was ook de eigenaar van de auto. Uit navraag bij het rijbewijzenregister bleek echter dat de man niet over een rijbewijs beschikte. Hiervoor werd hem proces-verbaal opgemaakt. Hij moest zijn auto laten staan.

AVIM

De twee andere inzittenden konden de agenten alleen een Nederlands vreemdelingendocument overhandigen. Ze waren 29 en 31 jaar oud en hadden de Jemenitische nationaliteit. Bij navraag bleek dat beide documenten niet meer geldig waren en dat ze allebei verwijderbaar vreemdeling waren. De mannen weren aangehouden een overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie.