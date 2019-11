Actievoerende jeugdzorgwerkers willen ‘stevig ontbijt’ met minister De Jonge

Zij willen een indringend gesprek met de minister en hem vertellen hoe het is om in hun schoenen te staan. Zij vragen de minister te komen met oplossingen, visie en regie voor een gezonde jeugdzorg. Enzij vragen hem dit vast te leggen in het beleid en begroting Jeugd voor 2020 waar in Den Haag op 18 november a.s. in het wetgevingsoverleg over wordt besloten.

Het jeugdzorgontbijt wordt omlijst met verhalen uit de praktijk. Deze worden verteld door de jeugdzorgwerkers, maar ook geïllustreerd door een pad van honderden afgetrapte schoenen langs het torentje. Hierin zitten verhalen jeugdzorgwerkers uit het hele land die voor de minister en het geïnteresseerde publiek te lezen zijn.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Alle recente jeugdzorgcijfers – het aantal jeugdzorginstellingen dat dreigt om te vallen, tekorten bij gemeenten, het ziekteverzuim, werkdruk verloop en de openstaande vacatures – zijn zonder uitzondering knalrood. Het is ronduit schokkend en bevestigt helaas alles waar we voor hebben gewaarschuwd. We stevenen gestaag af op een ramp, als de minister niet rigoureus ingrijpt.’

Signalen jeugdzorgwerkers niet gebruikt

De vakbonden vinden dat de signalen van hen en de jeugdzorgwerkers de afgelopen jaren onvoldoende zijn gebruikt in overheidsbeleid. Terwijl deze achteraf steevast worden bevestigd door analyse en onderzoek. Hierdoor zijn steeds grote kansen gemist om de jeugdzorg te verbeteren.

Van der Aar: ‘Vandaag geven we de minister weer die kans. Hij kan volgens ons inziens niet langer toestaan dat een sector onder zijn verantwoordelijkheid er zo schrijnend voor staat. En moet zich realiseren dat het tijd is voor visie, regie en serieuze hervormingen in de jeugdzorg.’

#inmijnschoenen

Op 2 september jl, tijdens de eerste staking van de jeugdzorg in de Nederlandse geschiedenis, lanceerden vakbonden FNV en CNV samen met werkgever iHUB (de paraplu van Altra, Horizon, Opvoedpoli en Nieuwe Kans) de online hashtag #inmijnschoenen. Via deze hashtag werden de afgelopen weken honderden schrijnende verhalen verzameld van jeugdzorgwerkers en de omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen. Deze verhalen worden tijdens dit ontbijt gedeeld met de minister en het publiek.

750 miljoen euro voor tekorten

FNV en CNV voeren al jaren actie tegen het huidige jeugdzorgbeleid. Zij eisen dat dit jaar er nog 750 miljoen euro bij moet om tekorten in de sector aan te vullen. Het ‘extra geld’ dat de minister onlangs vrijmaakte voor de komende drie jaar is onvoldoende en niet structureel. De toename van de jeugdzorgvraag kost alleen al 490 miljoen euro en eerder is 450 miljoen euro per jaar bezuinigd. Daardoor is dit ‘extraatje’ nog niet de helft van wat nodig is om tekorten van gemeenten aan te vullen. Bovendien is het geld niet geoormerkt, dus kan door gemeenten ook voor andere dingen worden gebruikt.