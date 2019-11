Nieuwe reddingsboot Reddingsbrigade Naarden

De Reddingsbrigade Naarden heeft dankzij een schenking van een donateur een nieuwe reddingsboot kunnen aanschaffen. De nieuwe reddingsboot is een RIB van het merk Tornado 850 Multi-Purpose en is 8,50 meter lang. De nieuwe reddingsboot biedt de vrijwillige lifeguards een veilige werkomgeving en meer werkruimte. Daarnaast biedt de nieuwe reddingsboot een grotere geredde capaciteit. De komst van nieuwe reddingsboot wordt verwacht in januari.

Totaal overrompeld en vol van blijdschap was de reddingsbrigade toen een donateur zich bij hun meldde die een aanzienlijk geldbedrag wilde doneren voor de aankoop van een nieuwe reddingsboot. Met de donatie kon een nieuwe reddingsboot worden aangekocht waarmee de inmiddels 10 jaar oude reddingsboot Ronduit vervangen kan worden. Met de aankoop van de nieuwe reddingsboot wordt een sterke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van de reddingsbrigade en de ontwikkeling naar een volwaardig reddingsstation dat 24/7 uur paraat staat.

De nieuwe reddingsboot is van het merk Tornado 850 Multi-Purpose en wordt op dit moment voor de reddingsbrigade gebouwd. Een RIB is een Rigid Inflatable Boat en is een boot met een stijve kunststof romp met opblaasbare rubberen tubes aan de zijkanten. RIB’s zijn licht van gewicht, stabiel, snel en zeewaardig. De opblaasbare tubes geven de boot een veerkrachtige stijfheid en een enorm groot drijfvermogen. Zelfs in zwaar weer en met veel opspattend buiswater dat in de boot terecht komt zijn RIB’s onzinkbaar. De nieuwe reddingsboot wordt speciaal voor de reddingsbrigade voorzien van heavy duty tubes. Het merk Tornado is een merk met een bewezen reputatie en bouwt RIB’s van hoge kwaliteit. Tornado boten hebben zich al decennia lang bewezen op zowel binnenwateren als op zee en worden door veel reddingsbrigades gebruikt als reddingsboot.

Bij de aankoop van de nieuwe reddingsboot is rekening gehouden met de werkzaamheden die de reddingsbrigade uitvoert. Hierbij zijn lengte, veiligheid, werkruimte, opbergruimte, onderhoudskosten en kwaliteit belangrijke aspecten geweest in het aankoopproces. Met een lengte van 8,50 meter is de nieuwe reddingsboot groot te noemen en biedt deze 4 goede en veilige zitplaatsen aan de vrijwillige lifeguards. Verder biedt de nieuwe reddingsboot veel werkruimte voor het verlenen van eerste hulp aan drenkelingen en slachtoffers en veel opbergruimte voor materialen. Daarnaast neemt de gereddencapaciteit verder toe. In het speciaal ontworpen console wordt moderne en geavanceerde communicatie- en navigatieapparatuur weggewerkt.

Een ander belangrijke eis bij de aankoop van de nieuwe reddingsboot was het realiseren van een verlaging van de jaarlijkse onderhoudskosten. De nieuwe reddingsboot wordt uitgerust met een buitenboordmotor van het merk Yamaha 250 PK V6. De buitenboordmotoren van Yamaha staan bekend om hun betrouwbaarheid; de reddingsbrigade moet bij hun reddingswerk blind kunnen vertrouwen op probleemloze voortstuwing. Met deze viertakt buitenboordmotor zal de nieuwe reddingsboot een snelheid halen van ca. 80 km/u. Dankzij een ingebouwde tank van 400 liter beschikt de nieuwe reddingsboot over een grote actieradius.

De nieuwe reddingsboot wordt in de loop van januari 2020 verwacht. Dit betekent dat de huidige reddingsboot Ronduit te koop is en verkocht zal gaan worden.