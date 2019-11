Horlogedieven aangehouden in Amsterdam

Twee mannen in de leeftijd van 18 en 19 jaar uit Amsterdam zijn donderdag 14 november 2019 op verdenking van diefstal van een horloge na bedreiging met een mes aangehouden op de President Kennedylaan. De twee zijn in verzekering gesteld.

Rond 11.15 uur stapt een 16-jarig meisje op de Bernissestraat uit haar 4-wielige brommer. Twee voor haar onbekende mannen staan plotseling voor haar. Zij moet onder bedreiging van een mes haar horloge afgeven, waarna de mannen wegrennen. Een aantal jongeren rennen achter de mannen aan en geven hun positie door aan de politie. Een hondengeleider, die ter plaatse gaat, ziet de vluchtende straatrovers en houdt een verdachte aan op de Kennedylaan. De tweede verdachte is door agenten van het wijkteam aangehouden. Op aanwijzing van de jongeren treft de politie het mes dat vermoedelijk door een verdachte is weggegooid aan in een bosje. Het gestolen horloge treft de politie aan onder een auto op de plek waar de eerste verdachte is aangehouden.

Verwensingen en zwijgrecht

Een van de verdachten werkt bij het instappen van de politieauto enorm tegen en uit de nodige verwensingen in de richting van een van de agenten. Tijdens het verhoor beroepen de verdachten zich voornamelijk op hun zwijgrecht.