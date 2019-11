Agressieve man beledigt en schopt agenten

Een agressieve man besloot vrijdagavond 15 november om twee agenten te beledigen en tegen het hoofd te schoppen. De man was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex.

Rond 23.30 uur werden agenten aangesproken door omstanders op de Wandelboslaan in verband met een agressieve man die hen aangevallen zou hebben. Agenten treffen hem inderdaad aan en vermoeden meteen dat de man onder invloed is van drugs. De 24-jarige Tilburg benadert de agenten erg agressief en scheld hen uit. De agenten besluiten daarop de man aan te houden en vanwege zijn eerdere agressiviteit proberen ze hem meteen onder controle te brengen. De man verzet zich echter hevig, komt los en rent weg. Twee andere agenten komen op dat moment aan om hen te ondersteunen, echter blijft de man zich hevig verzetten. De agenten gebruiken pepperspray om zijn verzet te staken en kunnen hem dan boeien.

Wanneer de man in een dienstvoertuig is geplaatst, blijft hij agressief en schopt een van de begeleidende agenten tegen haar hoofd. Aangekomen in het politiecellencomplex blijft de man agressief en weigert ook afname van een bloedproef.