Intocht Sinterklaas 2019

De intochten van Sinterklaas die vandaag hebben plaatsgevonden zijn ondanks enkele demonstraties over het algemeen rustig verlopen. Dit was te wijten aan het grote aantal politie wat op de been was.

Apeldoorn

In Apeldoorn zijn een aantal demonstranten aangehouden omdat zij niet voldeden aan een vordering van de politie. Hieronder was ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld . Ook de NVU was naar Apeldoorn gekomen met enkele aanhangers.

Er werden in totaal in zes steden gedemonstreerd tegen de figuur zwarte piet. De sfeer was grimmig, maar alleen in Leeuwarden, Alkmaar en Groningen liepen de gemoederen flink op.

Groningen

In Groningen waren rond de 200 aanhangers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aanwezig en enkele honderden voorstanders van Zwarte Piet die leuzen riepen tegen de aanhangers van KOZP. De twee groepen werden gescheiden door de mobiele eenheid. Nadat de Sint en zijn gevolg voorbij waren, verdwenen beide groepen weer.

In het centrum van Apeldoorn zijn meerdere personen aangehouden. Dit op basis van de vordering wet openbare manifestaties. De demonstranten werden gevraagd naar een aangewezen demonstratie vak te gaan, toen zij dit weigerden zijn ze in alle rust aangehouden #SintinApeldoorn. ^SP — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) November 16, 2019

Er zijn in #Leeuwarden rondom de intocht van Sinterklaas geen aanhoudingen verricht. Wel heeft de politie enkele keren inzet gepleegd op het Zaailand omdat personen richting de achterkant van een demonstratievak een confrontatie wilden aangaan. Agenten wisten dit te voorkomen. — Politie Fryslân (@polfryslan) November 16, 2019