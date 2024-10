OM eist werkstraffen, geldboetes en rijontzeggingen tegen verdachten agrarisch bedrijf dat dodelijk ongeluk in Dirkshorn veroorzaakten

Als het oogstseizoen is, rijden landbouwvoertuigen in Dirkshorn de hele dag door het buitengebied om de oogst van het land te halen. Hierdoor komt modder en prut op de weg wat tot gevaarlijke verkeersituaties kan leiden. De twee zonen van de eigenaar van een agrarisch bedrijf - 31 en 25 jaar - snijden de kolen op het land, doen die in kisten, waarna deze op de wagen worden geladen.

Die wagen wordt vervolgens een keer of zeven over de openbare weg door een 69-jarige hulp naar Waarland gereden. Zo ook op 15 november 2021.

Laatste rit met kolen

Aan het eind van die middag rijdt de zoon van de agrariër voor de laatste keer met een tractor vol kolen over de Woudmeerweg, want de gepensioneerde hulp is al naar huis om te koken. De andere zoon maakte na die rit de weg schoon en ging vervolgens naar huis. Het was toen rond 17.10 uur. Hun vader zou daarna de vaste eindinspectie doen.

“Mam, ik kom eraan”

Slechts een klein half uur later rijdt het 22-jarige slachtoffer ook over deze weg. Hij is op weg van zijn werk uit Schagen naar huis en appt kort voor vertrek zijn moeder: “mam, ik kom eraan.” Alleen zou het slachtoffer nooit meer thuiskomen. Op de Woudmeerweg merkt het slachtoffer dat de weg door de modder erg glad is. Hierop besluit hij aan de andere kant van de weg te gaan rijden uit veiligheidsoverwegingen. Het slachtoffer was een geoefend crossmotorrijder en wist hoe hij het voertuig moest besturen. Als hij een automobilist in tegengestelde richting ziet naderen besluit hij weer naar de andere kant van de weg te gaan. Bij het terugsturen glijdt hij uit en komt ten val. Zijn hoofd en bovenlichaam komen tegen de tegenliggende automobilist aan. Het slachtoffer overlijdt enkele minuten na het ongeval. Zijn brommer heeft minimale schade. Aan het voorwiel zit overduidelijk modder waardoor blijkt dat hij op een modderig stuk weg heeft gereden.

Zijn de agrariërs verantwoordelijk voor het ongeluk?

De grote vraag tijdens de rechtszaak vandaag was: zijn de agrariërs verantwoordelijk voor het ongeluk? Kan hen dood door schuld verweten worden? De officier van justitie vindt van wel. Zij verwijt hen nonchalant te hebben gehandeld. De twee zonen, de vader en de gepensioneerde hulp ontkennen dit stellig. Zij zeggen de weg na iedere rit schoon te hebben gemaakt met een tractor met daarachter een schuifbord. Politie en brandweer verklaren dat zij bij aankomst na het ongeluk de weg erg glad vonden en zelf bijna uitgleden bij het uitstappen. Een politieagent verklaart zelfs dat zijn auto grip verloor op de weg door de grote, dikke hoeveelheid modder. De brandweer geeft aan dat zij de modder zelfs niet weg kregen met een hogedrukspuit. Volgens de officier van justitie hanteren de agrariërs een andere definitie van schoon dan de politie en de brandweer. En is de achtergebleven prut Een knuffelbeer met een hart van goud

Het slachtoffer wordt ontzettend gemist door zijn familie en vrienden. Hij wordt omschreven als een knuffelbeer, iemand met een hart van goud. Vrienden, familie en andere nabestaanden missen hem nog iedere dag.

Strafeis

De officier van justitie eist tegen het drietal dat die dag aan het werk was op het perceel aan de Woudmeerweg een werkstraf van 240 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk. Een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Tegen het agrarisch bedrijf is een geldboete van 7500 euro, waarvan 5 duizend euro voorwaardelijk voor het medeplegen van dood door schuld. Daarnaast is een geldboete gevorderd tegen alle verdachten van 750 euro voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook andere weggebruikers die dag.



Over twee weken volgt de uitspraak.